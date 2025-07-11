В Ростове в массовом ДТП пострадали пять человек

Вчера утром, в городе Ростове-на-Дону 44-летний водитель автомобиля Solaris, по предварительным данным, двигаясь по улице Батуринская, на пересечении с улицей Кулагина не предоставил преимущество автомобилю Opel Astra, под управлением 34-летнего водителя, который двигался по главной дороге, и допустил с ним столкновение. После столкновения транспортные средства отбросило на автомобиль Chevrolet Captiva, под управлением 64-летнего водителя. Об этом сообщает донская Госавтоинспекция.

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– В результате ДТП пострадали и доставлены в медицинское учреждение пять человек: водитель и 73-летняя пассажирка автомобиля Solaris; водитель автомобиля Opel Astra и его пассажиры: 5-летний мальчик, 34-летний мужчина, – говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.