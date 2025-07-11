В Самаре под колеса авто попали два 9-летних самокатчика

В 20:00 24-летний водитель за рулем Volvo S40, двигаясь по двору, у дома № 10 по улице Центральная столкнулся с электросамокатом, на котором передвигались два 9-летних ребенка.

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Как сообщили в ГУ МВД, дети нарушили п. 24.3 ПДД РФ 4.3 (движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон). Пострадавших доставили на скорой в больницу, где назначили амбулаторное лечение.