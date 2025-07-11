В Самаре ночью иномарка столкнулась с электросамокатом

В Самаре 32-летний мужчина на автомобиле Haval Jolion ночью ехал по Московскому шоссе и на перекрестке с ул. Потапова сбил 24-летнюю женщину на электросамокате. Она пересекала дорогу по пешеходному переходу, не спустившись с двухколесного транспорта. Ее госпитализировали.

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Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Похожая авария произошла на углу ул. Венцека и Чапаевской. Там женщина на "Рено" столкнулась с электровелосипедом. Пострадал 52-летний водитель СИМ.