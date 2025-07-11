В Москве водитель на Kia не уступал дорогу авто скорой, спасавшей ребенка

В Москве водитель Kia не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, который вез ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Наглый водитель на Каширском шоссе в Москве упорно не пропускал машину скорой с 7-летним пациентом. Ролик увидели в полиции: теперь шофера ищут, чтобы напомнить ПДД и выписать протокол за их игнорирование», — говорится в сообщении.

Медики запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль не дает проехать машине скорой помощи, которая движется с включенной сиреной и проблесковыми маяками. На записи также слышно, как плачет женщина. Она говорит, что напишет заявление в полицию на водителя Kia.

До этого сообщалось, что владивостокец на Honda заблокировал проезд скорой с тяжелым пациентом. На кадрах видно, как Honda не пропускает скорую на проезжей части и не перестраивается на соседнюю полосу. По словам водителя, в момент инцидента в иномарке находились четыре человека.