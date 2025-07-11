Под Новосибирском авто протащило на капоте сбитого пешехода

В Новосибирске легковой автомобиль сбил мужчину и протащил его на капоте. Видеозапись наезда опубликовал Telegram-канал «АСТ54 Black».

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Наезд произошел на Бердском шоссе в районе дома 61/2, человека сбил водитель хэтчбека Kia Ceed. На кадрах с видеорегистратора видно, что наезд произошел в левом ряду. После удара мужчина в майке и шортах оказался на капоте, а потом упал на проезжую часть и лежал неподвижно.

К пострадавшему подбежал пожилой мужчина, который начал звать на помощь других очевидцев. О состоянии сбитого пешехода не сообщается. В районе места ДТП противоположные потоки транспорта разделены ограждением.

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