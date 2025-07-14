Под Волгоградом в массовом ДТП с маршруткой пострадали два человека

Авария произошла накануне вечером на трассе в Городищенском районе.

© Родной город

По информации ГУ МВД России по региону, массовое столкновение случилось 12 июля примерно в 17.35 на 959 км автодороги Р-22 «Каспий». Водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и въехал в стоящую маршрутку «Форд – Транзит». От удара микроавтобус отбросило в двигавшийся в попутном направлении автомобиль «Киа Рио».

В результате ДТП пострадали водитель «Лады» и пассажирка маршрутки, их доставили в медучреждение.