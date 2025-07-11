На трассе «Казань-Оренбург» произошло тройное ДТП

В тройном ДТП у Абдулино пострадала женщина-водитель. О произошедшем рассказали в областном УМВД.

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Как сообщают в полиции, 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21101» выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем «Ленд Ровер». После этого отечественная легковушка въехала в автомобиль «Ниссан Мурано».

41-летняя водитель-женщина автомобиля «Ниссан Мурано» получила травмы и обращалась в больницу. Остальные участники аварии не пострадали.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.