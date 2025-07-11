Мотоциклист пострадал после столкновения с легковушкой на юге Москвы

Мужчина на мотоцикле BMW пострадал в результате столкновения с автомобилем Lada Largus на Дорожной улице на юге Москвы. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил очевидец происшествия.

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— Мотоциклист на BMW столкнулся с Lada Largus на Дорожной улице в Чертаново. В результате байкер получил разные травмы и был госпитализирован, — пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова собеседника.

Других подробностей по факту происшествия не приводится. Официально в пресс-службе столичной Госавтоинспекции аварию еще не комментировали.

Ранее ребенок попал под колеса машины, когда перебегал на красный сигнал светофора дорогу в Мытищах. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение. В результате удара мальчик получил телесные повреждения.