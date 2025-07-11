На Урале водитель грузовика уснул за рулем и устроил ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах автокатастрофы, которая произошла сегодня около трех часов дня на трассе Серов - Североуральск - Ивдель.

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По предварительной информации, шофер грузовика MAN ехал в сторону Югорска и уснул за рулем. Неуправляемая многотонная машина выехала на встречную полосу и врезалась в LADA Kalina.

"42-летняя пассажирка легковушки, находившаяся на переднем сиденье, погибла до прибытия медиков. Мужчина, который был за рулем, госпитализирован с травмами. Медицинское освидетельствование показало - оба водителя были трезвы", - передает Госавтоинспекция Свердловской области.

По словам водителя грузовика, он не понял, в какой момент утратил контроль над машиной, и не смог предотвратить столкновение.

На месте происшествия организовано движение по одной полосе, работают сотрудники ДПС. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.