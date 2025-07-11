Ребенок и женщина погибли при столкновении ВАЗ и грузовика в Подмосковье

В городском округе Воскресенск Московской области 34-летняя водитель автомобиля ВАЗ выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. В результате она и ее пятилетний пассажир скончались. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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Авария произошла примерно в 19:25 на 260-м километре автодороги А-108 «МБК».

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение ограничено. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда, — передает Telegram-канал «Подмосковная полиция».

10 июля подмосковных Люберцах водитель грузовика столкнулся с восемью автомобилями. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

9 июля на 2-й Вольской улице в Москве столкнулись тепловоз и легковой автомобиль, в результате ДТП пострадали два человека.