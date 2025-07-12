В Москве электрокар сбил пять человек, в том числе двоих детей, на пешеходном переходе. Пострадавших экстренно госпитализировали. Видео опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

Инцидент произошел в субботу, 12 июля, на Бережковской набережной.

На кадрах с регистратора кроссовер мчится по трассе, обгоняет машины одну за одной, затем на полной скорости влетает в толпу людей.

«Примерно человек пять он сбил. Двое перелетели через капот и метров на пять он их откинул. Водитель не затормозил, не остановился, не вышел из машины. Просто поехал дальше», — рассказал очевидец.

По данным канала, 23-летнего водителя уже задержали на 2-м Сетуньском проезде.

Уголовное дело возбуждено после ДТП на Бережковской набережной

Заведено уголовное дело, в том числе за пьяную езду и оставление места ДТП. Мужчине грозит от трёх до семи лет лишения свободы.