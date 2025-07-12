В Ленобласти погиб в ДТП ученый, первым тестировавший вакцину от ковида

В Ленинградской области погиб в ДТП 45-летний Константин Захаров — глава медицинской исследовательской организации «Эскеллена», одной из первых тестировавших вакцину «Спутник V».

Смертельная авария случилась 11 июля на 16-м километре трассы «Сапёрное-Мельниково-Кузнечное». 32-летний водитель большегруза МАN с полуприцепом, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу из-за лопнувшего колеса, где столкнулся с Audi Q7 ученого. Захаров находился за рулем автомобиля, сообщает 47news.

Коллеги ученого подтвердили его гибель, ограничившись в комментариях.

Константин Захаров был главой совета директоров петербургской организации, которая первой тестировала вакцину от коронавируса «Спутник V».

Ранее в страшном ДТП погиб 28-летний нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Диогу Жота. У спортсмена осталась жена и трое детей.