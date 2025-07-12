В Подмосковье в ДТП на трассе погиб подросток

Ногинская городская прокуратура осуществляет контроль за установлением обстоятельств ДТП, произошедшего 12 июля на 56-м км автодороги М-7 "Волга", в результате которого погиб 13-летний подросток.

Об этом сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале.

"Ногинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что авария произошла около 17:30 мск. По предварительным данным, женщина, управляя легковым автомобилем, при совершении обгона не справилась с управлением и допустила столкновение с грузовым транспортным средством. В результате удара 13-летний пассажир легкового автомобиля, не пристегнутый ремнем безопасности, вылетел из салона. От полученных травм он умер на месте происшествия.