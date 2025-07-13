«Загорелась на ходу и взорвалась». Появилось видео с горящей иномаркой на МКАД

В Москве на 32 километре МКАД загорелся автомобиль. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

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Инцидент произошел в воскресенье днем.

«На внутренней стороне 32 км МКАД (в районе съезда №32А) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — сказано в сообщении Дептранса.

Информация о пострадавших уточняются.

Объятый пламенем Hyundai Santa Fe сняли из проезжающих мимо автомобилей. Кадры появились в Сети, слышен отчетливый хлопок и видно как кузов слегка подбрасывает.

Очевидцы говорят, что машина «загорелась на ходу и взорвалась», но обошлось без пострадавших.

В столичном управлении МЧС заявили, что произошло возгорание в моторном отсеке легкового автомобиля.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно потушили пожар на площади 1 квадратный метр», — сказано в сообщении.

Движение в районе ДТП затруднено, автомобилистам советуют выбирать пути объезда.