В Забайкальском округе автомобиль FAW столкнулся с полуприцепом

Вчера вечером в Забайкальском округе на перекрестке неравнозначных дорог столкнулись автомобиль «ФАВ» с полуприцепом и «Субару-Форестер». Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкалья.

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В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 24-летний водитель «Субару-Форестер».

Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, смертельное ДТП произошло на федеральной трассе (18+). Ранее смертельное ДТП произошло в Красночикойском районе, а также на трассе «Калга-Приаргунск».