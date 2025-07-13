В российском регионе лихач на иномарке сбил молодого мужчину и оторвал ему руку

Трагический инцидент произошел под Краснодоном, где 29-летний работник "Автодора" Максим погиб под колесами автомобиля Audi. Молодой человек только приступил к смене и направлялся к месту работы, когда его сбил автомобиль, вылетевший на встречную полосу, сообщает телеграм-канал "Mash на Донбассе".

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От страшного удара у пешехода оторвало руку, которую машина протащила около километра.

По свидетельствам очевидцев, водитель Audi двигался со скоростью около 200 км/ч и, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. После наезда автомобиль даже не попытался затормозить. Родственники погибшего требуют широкой огласки случая, чтобы предотвратить возможные попытки замять расследование.

Максим скончался на месте происшествия. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии и личность водителя, скрывшегося с места ДТП.