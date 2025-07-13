Автомобиль с туристами попал в ДТП в Карачаево-Черкесии

В горах Карачаево-Черкесии перевернулся автомобиль с туристами из Волгодонска. Об этом сообщает МЧС республики.

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Авария произошла в Мухинском ущелье, семь человек получили травмы. Спасатели доставили пятерых пострадавших туристов в медицинское учреждение.

В МЧС подчеркнули, что туристы не регистрировали свой маршрут. В связи с этим в ведомстве призвали посещающих горы обязательно регистрироваться у спасателей и не пренебрегать основными правилами безопасности.

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