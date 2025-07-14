Четыре человека погибли в аварии в Вологодской области

Ночью 13 июля 2025 года на автодороге федерального значения М-8 "Холмогоры" неподалеку от населенного пункта Корнильевская слобода в Вологодской области произошла авария, в которой погибли четыре человека, сообщает региональное управление МВД России.

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Столкнулись два легковых автомобиля иностранного производства - Renault Sandero и Mercedes-Benz C 350.

По предварительной версии сотрудников ГИБДД, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Renault Sandero. Предположительно, он выехал на "встречку", где произошла лобовая авария с автомобилем Mercedes-Benz.

Погибли четыре человека: 21-летний водитель Renault Sandero, две женщины-пассажиры (одна родилась в 1982 году, вторая - в 1956 году), а также 70-летний мужчина-пассажир.

Трое пострадавших оказались в больнице. Трехлетнюю девочку, находившуюся в Renault, доставили в детскую областную клиническую больницу. Ее состояние оценивается врачами как тяжелое, диагноз уточняется. Водитель и пассажир Mercedes-Benz с серьезными повреждениями также попали в медучреждение.

Следственные органы проводят проверку обстоятельств случившегося. Сотрудники ГИБДД собирают доказательства, изучают записи камер видеонаблюдения и ведут опрос свидетелей. Личность одного пострадавшего пассажира Mercedes-Benz пока остается неизвестной, расследование продолжается.