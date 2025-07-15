ДТП с несколькими авто произошло на внешней стороне 11-го километра МКАД

На внешней стороне 11-го километра МКАД, перед десятым съездом, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Об этом во вторник, 15 июля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта города Москвы.

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На месте аварии работают экстренные службы. Уточняются детали инцидента и информация о возможных пострадавших.

Из-за ДТП движение в этом районе затруднено. Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты, передает Telegram-канал дептранса.

11 июля мужчина на мотоцикле BMW пострадал в результате столкновения с автомобилем Lada Largus на Дорожной улице на юге Москвы.

8 июля мотоциклист насмерть сбил девушку, переходившую дорогу возле дома на улице Профсоюзная, 7/12. Позже виновник аварии скончался в больнице.

Ранее ребенок попал под колеса машины, когда перебегал на красный сигнал светофора дорогу в Мытищах. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение. В результате удара мальчик получил телесные повреждения.