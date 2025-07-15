Два человека погибли в аварии с лосем под Петербургом

В Ленинградской области мотоциклист и его пассажирка погибли, въехав в лося. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

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Авария произошла около полуночи на 47-м километре трассы Санкт-Петербург – Сортавала во Всеволожском районе.

По предварительным данным, 41-летний водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением и сбил лося, перебегавшего дорогу. В результате ДТП водитель и 42-летняя пассажирка погибли на месте.

Сообщается, что зверь выжил и убежал в лес. По факту происшествия проводится проверка.

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