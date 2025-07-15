Автомобиль провалился в огромную лужу в Нижнем Новгороде

Автомобиль провалился в огромную лужу на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях. Как сообщили в городской мэрии, на место провала у дома № 58/2 по улице Бекетова выехали сотрудники администрации Советского района и Нижегородского водоканала, чтобы обследовать участок.

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В настоящее время повреждённый участок водовода выведен из работы.

«Работники водоканала выполняют обследование участка и подготовительные работы для устранения повреждения», — пояснили в администрации Нижнего Новгорода.

Ожидается прибытие эвакуатора.