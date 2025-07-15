В Москве в ДТП пострадали 11 человек

11 человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с двумя электробусами на Профсоюзной улице в Москве. Угрозы жизни пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"По оперативным данным, пострадали 11 человек, в том числе 2 ребенка. Все находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, угрозы для жизни нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ДТП работают девять бригад скорой помощи и Центр медицины катастроф. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительной информации, на остановке произошло столкновение двух транспортных средств, после чего один из автобусов выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения.