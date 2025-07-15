Пострадавшего при столкновении автобусов в Москве ребенка доставили в клинику на вертолете

Пострадавшего при столкновении двух автобусов в Москве ребенка доставили в больницу на вертолете. Об этом сообщается в Telegram-канале городского департамента здравоохранения.

Трехлетнего ребенка доставили в НДХиТ Клиника доктора Рошаля. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Угрозы жизни ребенка нет, всю необходимую помощь ему оказывают.

Эвакуацией пострадавшего с места ДТП занималась авиамедицинская бригада Центра медицины катастроф, отметили в пресс-службе депздрава.

Об аварии на Профсоюзной улице в столице ранее сообщал Telegram-канал «112». Один автобус врезался в другой, после чего снес столб, пострадали 11 человек. Информации о причинах ДТП на данный момент нет.