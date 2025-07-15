Число пострадавших в ДТП с электробусами выросло до 14

Число пострадавших в ДТП в Москве выросло до 14 человек. Среди них два ребенка, сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

"Девять человек и один ребенок были доставлены в московские больницы, три человека и один ребенок от госпитализации отказались", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, взрослых госпитализировали в ГКБ имени С.С. Юдина, ГКБ №31 имени академика Савельевой, ММКЦ "Коммунарка", а также Первую градскую больницу. В свою очередь, трехлетний ребенок был доставлен в клинику доктора Рошаля.

Отмечается, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Столичные медики уже приступили к оказанию медицинской помощи, угрозы для их жизни нет, подчеркнули в Депздраве.

Два электробуса столкнулись на Профсоюзной улице в Москве во вторник, 15 июля. По предварительной информации, после столкновения один из них выехал на тротуар, где врезался в мачту освещения.