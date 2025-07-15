Пять человек пострадали в ДТП с трактором в Краснодарском крае

Авария с большим число пострадавших произошла во вторник вечером в Гулькевическом районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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По информации правоохранителей, около 17:15 21-летний водитель "ВАЗ 21074" при совершении обгона столкнулся с направлявшимся в том же направлении трактором (им управляля 58-летний местный житель). В результате от удара легковой автомобиль перевернулся и вылетел с трассы.

Бригада скорой помощи доставила тяжелом состоянии в ЦРБ находящегося неподалеку от места происшествия города Армавира водителя ВАЗа и двух его пассажиров 26 и 23 лет.

А в Центральную районную больницу соседнего города Гулькевичи были госпитализированы 17-летний юноша и 23-летняя девушка.

Как выяснилось, водитель трактора при аварии не пострадал.

В полиции уточнили, что в настоящее время проводится проверка, во время которой будут установлены обстоятельства этого ДТП.