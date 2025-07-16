Ростовская область, 16 июля 2025. DON24.RU. В Ростове мотоциклист сбил 59-летнего мужчину. Об этом корреспонденту телеканала «ДОН 24» сообщил собственный источник.

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Авария произошла вчера вечером на улице Станиславского. По данным источника, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, в это время по улице ехал мотоциклист, который не успел затормозить и сбил пешехода.

«В результате аварии мужчина получил травмы головы и различные ушибы. Его госпитализировали», – пишет источник.

В пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области на момент публикации материала данный инцидент не комментировали.