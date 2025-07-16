На федеральной автодороге в Красноярском крае произошла авария с участием микроавтобуса и большегруза. Один человек погиб, еще трое получили травмы.

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По данным Госавтоинспекции, сегодня на 608-м километре трассы Р-255 "Сибирь" в Боготольском районе Toyota Hiace выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком FAW.

Водитель микроавтобуса получил смертельные травмы. Пострадали пассажир этого автомобиля, водитель и пассажир фуры, сообщили в региональном главке МВД.

Дорожная полиция работает на месте происшествия. Одна полоса движения из-за аварии перекрыта.