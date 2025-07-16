Семь человек погибли в лобовой аварии под Новосибирском

В Новосибирской области произошла лобовая авария — в результате произошедшего погибли семь человек. Об этом в среду, 16 июля, сообщили в прокуратуре региона.

© Вечерняя Москва

Уточняется, что один человек выжил. По предварительным данным, ДТП случилось на 290-м километре федеральной трассы К17. В аварию попали два легковых автомобиля.

— Прокурор Краснозерского района Новосибирской области выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов, — уточнили в Telegram-канале ведомства.

15 июля после ДТП с участием двух электробусов на Профсоюзной улице в столице 14 человек обратились за медпомощью. Девятерых раненых, в том числе одного ребенка, доставили в больницу. Еще трое взрослых и один несовершеннолетний от госпитализации отказались.