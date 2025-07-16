Ребенка, выжившего в ДТП под Новосибирском, доставят вертолетом в больницу

В Новосибирской области ребенка, пострадавшего в аварии, которая унесла жизни семи человек, доставят вертолетом санавиации в областной центр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

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Состояние пострадавшего оценивается, как средней степени тяжести. По уточненным данным, пятеро участников ДТП погибли на месте, еще двое взрослых и ребенок были доставлены в районную больницу.

Взрослых спасти не удалось, они скончались в реанимации. В региональном главке МВД добавили, что пострадавший ребенок - 2024 года рождения.

Фатальный дорожный инцидент в Краснозерском районе произошел в среду в районе обеда по местному времени. На автодороге К17Р лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля.

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