Водитель иномарки вылетел с дороги в котлован на западе Москвы

Водитель машины Toyota вылетел в котлован после того, как съехал с дороги на западе Москвы. ДТП произошло рядом со станцией метро «Багратионовская». Об этом в четверг, 17 июля, сообщили в соцсети.

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— Водитель Toyota пробил забор и вылетел с дороги в котлован на Сеславинской улице на западе Москвы недалеко от станции метро «Багратионовская», — рассказало в Telegram-канале агентство городских новостей «Москва».

Также уточняется, что водителю иномарки потребовалась медицинская помощь. Его госпитализировали.

Ранее на западе Москвы произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Исудзу», двигаясь задним ходом по Филевскому бульвару, задавил насмерть 84-летнюю женщину. Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.