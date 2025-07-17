В Самарской области на трассе мотоциклист врезался в "десятку"

В 8:10 на 92-м км трассы Самара - Бугуруслан - Отрадный 33-летний мужчина на мотоцикле Yamaha Dragstar врезался в попутный автомобиль ВАЗ-21103, за рулем которого был 29-летний мужчина. Медики госпитализировали водителя "железного коня".

В Самаре 57-летняя женщина на Hyundai Creta ехала по ул. Вольской и при повороте на ул. Калинина столкнулась с автомобилем ВАЗ-2115 под управлением 75-летнего мужчины. Врачи доставили в больницу пострадавшую 71-летнюю пассажирку отечественной легковушки.

Вечером в селе Шигоны 36-летняя женщина на "Гранте" ехала по ул. Степной и сбила 44-летнего пешехода, который стоял на проезжей части. Он госпитализирован.

Ранее на трассе в Большечерниговском районе водитель на "Рено" улетел в поле.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 10 ДТП, в которых пострадали 9 человек. Инспекторы выявили 523 нарушения ПДД, в том числе зафиксировали 16 случаев неправильной перевозки детей и задержали 22 водителя с признаками опьянения.

А в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после наезда электросамоката на ребенка. Расследованием заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин, пишет ИА "Время Н".