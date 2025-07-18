Водитель ВАЗа столкнулся с фурой на трассе под Новосибирском

В четверг, 17 июля, около половины двенадцатого ночи в Новосибирском районе произошло смертельное ДТП.

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31-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2104» ехал со стороны Новосибирска по дороге «Новосибирск-Криводановка». В районе пятого километра трассы легковушка врезалась в попутный грузовой автомобиль Volvo, который поворачивал налево в направлении микрорайона Благое.

В результате водитель ВАЗа скончался от полученных травм в автомобиле скорой медицинской помощи. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, погибший был лишён права управления.