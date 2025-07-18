В Омской области в ДТП пострадали шесть человек

Столкновение трех автомобилей произошло в Омском районе Омской области, сообщила пресс-служба регионального УМВД. В ДТП пострадали шесть человек, включая двоих детей.

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"Медицинская помощь потребовалась шестерым участникам происшествия: водителям автомобилей Hyundai и Suzuki, а также четырем пассажирам Suzuki: двум женщинам 1970 и 1989 годов рождения и двум мальчикам 2019 и 2021 годов рождения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla столкнулся с Hyundai Santa Fe, который в свою очередь врезался в Suzuki. ДТП произошло 17 июля около 20:40 (17:40 мск) на трассе Омск - Одесское. Прокуратура взяла на контроль проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.