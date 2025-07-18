В Самарской области на трассе столкнулись большегруз MAN и "Приора"

Утром в пятницу, 18 июля, на 5-м км трассы Урал - Старая Рачейка - Смолькино столкнулись большегруз MAN и LADA Priora.

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На место ДТП оперативно прибыли сотрудники ПСО № 47. Они обесточили автомобили и собрали информацию. Обошлось без пострадавших.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства аварии.

А на днях мотоциклист врезался в "десятку".

Также в Волжском районе погиб водитель кроссовера, столкнувшись с фурой.