В Самарской области на трассе столкнулись большегруз MAN и "Приора"

В Самарской области утром 18 июля на трассе столкнулись большегруз MAN и "Приора"
Утром в пятницу, 18 июля, на 5-м км трассы Урал - Старая Рачейка - Смолькино столкнулись большегруз MAN и LADA Priora.
На место ДТП оперативно прибыли сотрудники ПСО № 47. Они обесточили автомобили и собрали информацию. Обошлось без пострадавших.
Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства аварии.
А на днях мотоциклист врезался в "десятку".
Также в Волжском районе погиб водитель кроссовера, столкнувшись с фурой.