В Сакмарском районе подросток на электросамокате столкнулся с машиной

ДТП произошло на одной из улиц села Первая Григорьевка. Об этом сообщают в региональном УМВД.

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По информации ведомства, 11- летний подросток на электросамокате ехал по середине дороги. В итоге он столкнулся с «Ладой Грантой», которая ехала во встречном направлении.

В результате аварии подросток был госпитализирован.

В УМВД отметили, что «после проведения административного расследования, сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение».