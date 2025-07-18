В Нижегородской области автомобиль упал в реку

Четыре человека погибли в автомобиле, который съехал в одну из рек Нижегородской области. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС РФ сообщает агентство РИА Новости.

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В четверг вечером в Пильнинском районе легковой автомобиль УАЗ с водителем и пассажирами в салоне съехал в реку Пьяна. Для подъема тел погибших в автомобиле пришлось привлечь водолазов Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России.

По информации спасателей, один человек пострадал, четыре человека погибли.

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