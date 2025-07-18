В Ставрополе из-за аварии приостановили движение на объездной дороге

Автомобильное движение по Северному обходу города Ставрополя приостановили из-за аварии.

На третьем километре дороги произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем, сообщается в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции.

"В Шпаковскому округе в 16:30 мск на 3-м км автодороги "Северный обход города Ставрополя" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобиля. Движение на данном участке временно приостановлено, в дальнейшем будет осуществляться реверсивным методом", - говорится в сообщении.

Судя по видеозаписи, опубликованной краевой Госавтоинспекцией, в результате аварии на дороге произошло сильное задымление. Также автомобили заняли около половины проезжей части.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Северный обход Ставрополя связывает федеральную трассу "Кавказ" с выездом по другим направлениям и дорогой в аэропорт без заезда в город.