ДТП произошло на Лужнецкой эстакаде с участием трех автомобилей

На Лужнецкой эстакаде случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин. Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города Москвы.

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На место прибыли оперативные службы города, которые занимаются выяснением всех обстоятельств аварии и уточнением информации о возможных пострадавших.

Из-за ДТП движение в районе происшествия затруднено на протяжении четырех километров. Водителям советуют быть осторожными и при возможности выбирать альтернативные маршруты, передает Telegram-канал Дептранса.

Ранее в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием двух машин, одна из которых после столкновения перевернулась. В результате этой аварии пострадал один человек.

В результате ДТП на северо-востоке столицы погиб мужчина, управлявший электросамокатом. На улице Малыгина, в районе дома 2, он двигался на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом.

Утром 15 мая на Юго-Восточной хорде в Москве загорелся грузовик. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Площадь пожара составила 42 квадратных метра. На месте пожара работали пять огнеборцев и одна пожарная машина. Спустя время огонь удалось потушить.