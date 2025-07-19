В Пензенской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли и три человека пострадали в ДТП с грузовиком на 6-м км автодороги Р-207 в районе села Большая Елань в Пензенском районе.

Об сообщила прокуратура Пензенской области.

"По предварительным данным, сегодня около 07:00 мск Renault Logan и "Газель" столкнулись на 6-м км автодороги Р-207 в районе села Большая Елань в Пензенском районе. В результате ДТП погибли четыре человека - водитель и пассажиры легкового автомобиля, в том числе двое детей. Еще три человека из грузовика пострадали, их госпитализировали", - сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на место аварии выехал прокурор района. Ход проверки по факту ДТП взят на контроль прокуратуры.