Четверо детей остались сиротами после жуткого ДТП в российском регионе

В Новосибирской области четверо несовершеннолетних детей остались сиротами после лобового ДТП, в котором погибли семь человек, включая их родителей. Об этом сообщила детский омбудсмен региона Надежда Болтенко.

Трагедия произошла в среду на 290-м километре трассы К17Р в Краснозерском районе. Столкнулись два легковых автомобиля.

По словам Болтенко, в автомобиле Toyota ехала семья: родители, их девятимесячная дочь и двое родственников из Германии. Все взрослые погибли, выжила только малышка, находившаяся в детском кресле. У погибшей пары, помимо младенца, остались еще трое сыновей 15, 14 и 9 лет.

Омбудсмен взяла ситуацию под личный контроль. Сейчас девочка находится в областной клинической больнице в стабильном состоянии. Ей займутся органы опеки. Трое старших детей находятся под присмотром родственников, им оказывают необходимую помощь и поддержку.

По данным полиции, водитель автомобиля Suzuki SX4, двигаясь в сторону Краснозёрского, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Sprinter.