В Омской области столкнулись и загорелись два большегруза

Столкновение двух большегрузных автомобилей произошло в Омской области. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

ДТП случилось на 563 км трассы Тюмень — Омск. Сообщение об аварии в полицию поступило в 15:55 по местному времени (12:55 мск).

После столкновения фуры загорелись. По предварительным данным, водители большегрузов получили травмы, несовместимые с жизнью.

Сотрудники ГИБДД частично перекрыли проезд на этом участке дороги и регулируют движение транспорта.

Выясняются причины и обстоятельства случившегося.

19 июля четыре человека стали жертвами аварии с участием фуры в Кемеровской области. ДТП произошло на 74-м км автомобильной дороги Белово — Коновалово — Прокопьевск. Примерно в 10:00 по местному времени (6:00 мск) грузовой автомобиль «КамАЗ» выехал на встречную полосу и врезался в двигавшуюся по ней легковую машину ВАЗ-2110. Врачи не сумели спасти 19-летнего водителя легкового автомобиля и трех его пассажиров.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 164 УК РФ. Речь идет о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.