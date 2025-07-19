Грузовик с детьми перевернулся в Гунибском районе Дагестана

На дороге в районе населенного пункта Салта Гунибского района Республики Дагестан перевернулся грузовик «УАЗ-3303» — в результате ДТП пострадали минимум 20 человек. Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

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— В результате ДТП в Гунибском районе, по предварительным данным, пострадал 21 человек, из них 18 детей. Тяжелораненых трое человек, из них один ребенок, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В этот же день на внешней стороне Третьего транспортного кольца, на Хорошевской эстакаде, произошло столкновение нескольких автомобилей. Обстоятельства инцидента и данные о пострадавших уточняются.

Ранее в Лефортовском тоннеле также произошло ДТП с участием двух машин, одна из которых после столкновения перевернулась. В результате этой аварии пострадал один человек.