Мужчина погиб в результате ДТП с участием «Газели» в Шоссейном проезде

Мужчина погиб и пять человек пострадали в результате ДТП с участием «Газели» в Шоссейном проезде.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Ночью в Шоссейном проезде 25-летний водитель автомобиля BMW выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Газель», который от удара въехал в мачту городского освещения. В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте, четверо его пассажиров 2003 и 2007 года рождения госпитализированы с различными травмами, также пострадал водитель «Газели», – говорится в сообщении.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.