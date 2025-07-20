Легковушка перевернулась на трассе под Кемеровом

Неподалеку от Кемерова произошло ДТП, при котором перевернулся автомобиль.

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Сегодня, 20 июля, на трассе Ленинск-Кузнецкий – Кемерово произошла дорожная авария. Инцидент случился в 11 километрах от областного центра, сообщают в социальных сетях очевидцы происшествия.

Они поделились фото, на котором виден перевернувшийся на крышу легковой автомобиль. На место прибыла скорая помощь.

Информации о пострадавших пока нет, выясняются детали и обстоятельства ДТП.