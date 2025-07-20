Водитель сбил ребенка и уехал возле торгового центра в Красноярском крае

В Шарыпово Красноярского края лишенный прав водитель сбил мальчика у торгового центра и скрылся.

Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Водитель снёс мальчишку, потерял зеркало и уехал. Люди сняли на видео, как очевидцы успокаивали пострадавшего школьника, пока он лежал на асфальте», — отмечается в публикации.

По предварительным данным, несовершеннолетний получил серьезную травму головы, его ввели в медикаментозную кому. Пострадавшего 11-летнего мальчика планируют отправить в Красноярск вертолетом. Водитель автомобиля, 22-летний молодой человек, ранее был лишен водительских прав за езду в нетрезвом состоянии.

Против водителя возбуждено уголовное дело, уточняется в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции.