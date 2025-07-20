На МКАД массово столкнулись машины, пробка достигает 4 км

Массовое ДТП произошло на внутренней стороне МКАД в Москве. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Инцидент зафиксирован в воскресенье вечером.

«На внутренней стороне 45 км МКАД (после пересечения с Ленинским проспектом) произошло массовое ДТП», — сообщают дорожники.

Движение затруднено на 3,7 км. На месте работают оперативные службы города.

Обстоятельства аварии и данные о пострадавших уточняются. Автомобилистам советуют выбирать пути объезда.