На МКАД массово столкнулись машины, пробка достигает 4 км
Массовое ДТП произошло на внутренней стороне МКАД в Москве. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.
Инцидент зафиксирован в воскресенье вечером.
«На внутренней стороне 45 км МКАД (после пересечения с Ленинским проспектом) произошло массовое ДТП», — сообщают дорожники.
Движение затруднено на 3,7 км. На месте работают оперативные службы города.
Обстоятельства аварии и данные о пострадавших уточняются. Автомобилистам советуют выбирать пути объезда.