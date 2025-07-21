Под Тюменью столкнулись грузовик FAW и два автомобиля марки Ford

На 188-м километре федеральной трассы "Иртыш" на участке Курган-Тюмень столкнулись грузовик FAW и два автомобиля марки Ford.

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Трагедия произошла накануне вечером.

По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель одной из легковушек выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовиком, после чего его отбросило на вторую легковушку.

"В ДТП погиб 23-летний водитель первой иномарки, житель Тюмени, 25-летние водитель и пассажирка второго легкового автомобиля получили травмы", - передает пресс-служба правоохранительного ведомства

Прокуратура проводит проверку по факту аварии.

Между тем

Так же вчера около полуночи в Тюмени в аварии погиб 52-летний пешеход: его сбила на улице Интернациональной Lada Priora. Находившийся за рулем утверждает, что мужчина лежал на проезжей части.