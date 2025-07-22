На трассе в Забайкалье произошло серьезное ДТП

Вчера вечером в Калганском районе на трассе «Ивановка-Александровский Завод-Борзя» водитель автомашины «УАЗ» допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкалья.

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В результате ДТП 40-летний пассажир автомашины погиб, водитель и второй пассажир доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее пьяный водитель сбил пешехода в поселке Ясногорск. И более 40 водителей без прав задержали в регионе за прошлые выходные.