В Самаре на трассе М5 столкнулись "Газель" и КамАЗ

41-летний мужчина за рулем грузовика ГАЗ-32215 ехал по трассе М5 и на 933-м км врезался в попутный большегруз КамАЗ под управлением 61-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель "Газели" и два его 46-летних пассажира.

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А в Большечерниговском районе 36-летний мужчина на автомобиле LADA Largus ехал по трассе А300 Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном и на 133-м км не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. В ДТП пострадали 6 человек.

В Куйбышевском районе Самары пьяный 21-летний мужчина без прав на спортбайке Honda врезался в бордюр и опрокинулся. Врачи назначили ему амбулаторное лечение.

В Тольятти 27-летний мужчина на LADA Granta на ул. Спортивной врезался в столб. Водитель госпитализирован.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 7 ДТП, в которых 1 человек погиб, еще 13 пострадали. Инспекторы выявили 346 нарушений ПДД, в том числе обнаружили 10 фактов неправильной перевозки детей и задержали 16 водителей с признаками опьянения.