В Кировской области произошло серьезное ДТП

В Кикнуре произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое молодых людей. Инцидент случился ранним утром 19 июля около 4 часов на Советской улице.

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По предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина врезалась в дерево. В результате аварии травмы получили как сам водитель, так и его 18-летний пассажир.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ГИБДД выясняют, что могло стать причиной аварии — превышение скорости, техническая неисправность автомобиля или другие факторы.

Пострадавшие получили медицинскую помощь, их состояние сейчас оценивается как стабильное.